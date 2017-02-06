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申請招不滿 台大擬擴大一階篩選倍率

2017-02-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕少子化加上大學個人申請名額增多，申請入學成為高中生升學主流管道，但同時各大學申請招生卻出現嚴重缺額，連頂尖大學都招不滿。為擴大招生對象，台大研議把申請一階倍率篩選由三倍增為五倍，希望多招非考試型學生。成大分析，若前端學校擴大篩選，對中後段學生及學校不利。

去年申請缺額破萬 頂大也缺人

大學申請招生名額從一○二年近四萬七千名，增長到一○五年五萬五千七百多名，但報名大減一萬五千多人，去年申請錄取率創下五十七％的新高。去年通過申請第一階段的學測檢定門檻比率，也從一○二年的六十八％增長到七十八％。

但大學申請缺額去年破萬，同樣創史上最高，連政大缺額都有二一四名，另台大缺額一八三名、成大一二八名、清大一百名、交大九十七名等。缺額逐年惡化，校方分析與少子化、重複錄取、錄取不足額等因素息息相關。

台大：有動機比會考試重要

台大教務長郭鴻基表示，台大希望將倍率篩選擴大為名額的五倍，讓較不會學科考試或一時失常的人也有機會過一階。例如原本一階門檻為七十三級分，擴大五倍後，六十八級分者也有機會參加二階面試，或能用特殊表現上榜。

「要收有動機的，不一定是只會考試！」郭強調，擴大倍率的配套，一定要認真面試，不可讓科系知道面試學生的學測成績，而是依高中三年學習過程判斷；該案會先跟台大各科系溝通，再向招聯會提案，時程未定。

成大、中央：不利後段學校

成大教務長賴明德認為，若台大要開放擴大，該校恐也需跟進，但前端學校擴大篩選倍率，會把學生先「篩走」，不利中後段學生及學校。

中央大學教務長陳志臣也說，篩選倍率擴大，整體面試學生「流動性」將更明顯複雜，第一階段重複上榜問題也會更多，學生選擇風險可能變大，且此舉雖前段學校能招滿，但後段學校將面臨學生流失的問題。

清大曾試辦擴大倍率 缺額更多

大學招聯會執秘、清大教務長戴念華表示，對台大作法樂觀其成，但篩選倍率擴大能否改善申請缺額問題？仍待暑假出爐的評估報告，再決定是否調整。清大曾有科系備取到最後一人卻還有缺額，因此有七個科系的篩選倍率試辦擴大成五倍，部分科系情況改善，但部分缺額反而更多。

教育部高教司副司長朱俊彰表示，篩選倍率是大學招生秩序，不會干預，但須注意學生權益，避免面試品質下降等問題。

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  • 近年部分前段大學科系申請入學錄取缺額

    近年部分前段大學科系申請入學錄取缺額

  • 大學申請趨勢分析

    大學申請趨勢分析

  • 今年大學學測成績單將於二月十六日寄發，大學個人申請於三月八日到十日報名。台大醞釀擴大申請一階學測篩選倍率達招生名額的五倍，期減少申請招生缺額。 （資料照，記者王藝菘攝）

    今年大學學測成績單將於二月十六日寄發，大學個人申請於三月八日到十日報名。台大醞釀擴大申請一階學測篩選倍率達招生名額的五倍，期減少申請招生缺額。 （資料照，記者王藝菘攝）

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