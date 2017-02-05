冬季易肩痛加劇 恐是肌腱退化性斷裂
2017-02-05
圖‧文／官法全
陳太太（化名）原本就有肩膀痠痛不適症狀，在過年前，大掃除後，肩膀就痛到無法入眠，家人趕緊將她送醫診治。在核磁共振檢查後，確診是肩部旋轉肌的肌腱退化性斷裂，建議先使用消炎藥物緩解疼痛，如效果不彰，就必須接受微創手術縫合斷裂的肌腱。
肩部疼痛是門診常見的抱怨，有許多人因此生活品質變差，尤其冬季，天氣及溫度變化都會加劇肩膀疼痛。
陳太太就醫時表示，右側肩膀痠痛不舒服的感覺已近半年，特別是夜晚睡覺或是側睡壓到右肩時，起初以為是輕微扭傷，並不以為意，漸漸地，右手好像變得沒有力氣，特別是舉手過頭的動作，穿脫衣服或是梳頭髮等日常活動都變得非常吃力，加上日前多做了點家事，肩痛情形加劇，到醫院才發現是「肩部旋轉肌肌腱退化性斷裂」。
旋轉肌主要由4條肌腱所組成，位於三角肌之下，是肩膀的第二層肌肉群，主要功能為控制肩部旋轉，舉凡前舉、外展、外轉及內轉等動作都必須由旋轉肌妥善的運作。
隨著年齡漸長，旋轉肌腱會慢慢老化失去彈性，最後斷裂。高危險群包括肩膀曾外傷、工作需長時間舉起肩膀或負重的人。
別錯過治療黃金期
一般的Ｘ光檢查無法診斷旋轉肌腱斷裂，有經驗的醫師可以靠超音波做初步診斷，不過要確定診斷還是需要靠核磁共振檢查。
一旦確診，可以先考慮保守治療為先，短暫使用消炎藥物來緩解疼痛，生活上避免提重物，減少會誘發肩痛的活動，再加上復健運動，達到強化肌肉力量，恢復肩關節的活動度。
如果保守治療2-3個月後，症狀仍然持續，這時候就須接受微創手術來縫合斷裂的肌腱。
因此，一旦肩膀出現警訊，就需要及時就醫接受處置，才不會錯過治療的黃金期，導致長期失能的後果。
（作者為彰化秀傳紀念醫院骨科部主治醫師）
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