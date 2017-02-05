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《謠言終結站》喝秋葵水、吃龍鬚菜 可降血糖免服藥？

2017-02-05

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心

記者陳炳宏／台北報導

網路上流傳各種治糖尿病食療法，近來又有文章宣稱「只要長時間喝秋葵水、吃龍鬚菜，將能有效降低血糖濃度，甚至不用再服藥」。龍鬚菜真的有這麼大的療效嗎？請看專家怎麼說。

台安醫院糖尿病衛教師郭怡君表示，龍鬚菜和秋葵是富含膳食纖維的蔬菜，不單只有這兩種，只要吃下去的膳食纖維夠多，就可減緩血糖吸收速度。

糖化血色素破8還是得用藥

郭怡君表示，如果剛開始發現罹患糖尿病時，血糖值只超過臨界值一點點，只要均衡飲食、吃飯定時定量，加上規律運動，糖化血色素控制在7以下，醫師也不會開藥。

但如果一開始發現糖尿病時，胰臟功能已經非常差了，即使飲食、運動做到100分，糖化血色素還是會破8，還是得用藥治療。

郭怡君強調，需不需要使用降血糖藥取決於發現糖尿病時，胰臟功能還剩下多少？病患也需要進行飲食控制與運動，才能有效降低血糖。

台安醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師林毅欣表示，秋葵內的黏多醣成份，可減緩腸胃道吸收效率，達到穩定血糖功效，至於秋葵水，除非可以溶出黏多醣且讓腸胃道吸收。

對於有糖尿病患宣稱「可以喝秋葵水降低血糖、脫離藥物控制」，林毅欣的看法是，在糖尿病初期，血糖不高的情況下，或許有輔助血糖的功用，但如果血糖值已經高到200mg/dl以上時，7成以上患者的血糖反而會失控。

林毅欣說，在國外，食療、藥物需經過臨床試驗才能核准上市，但臨床試驗需要龐大資金，所以網路上的傳言，頂多只是具備食品或保健效果，不具治療功效。

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  • ▲網傳吃龍鬚菜可降血糖，但其實只是富含膳食纖維。（記者羅碧攝）

    ▲網傳吃龍鬚菜可降血糖，但其實只是富含膳食纖維。（記者羅碧攝）

  • ▲吃秋葵和喝秋葵水也是糖友之間流傳的降血糖方法之一。（記者林彥彤攝）

    ▲吃秋葵和喝秋葵水也是糖友之間流傳的降血糖方法之一。（記者林彥彤攝）

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