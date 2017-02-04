機捷噪音擾民 隔音牆要等到明年6月

2017-02-04

〔記者陳昀、周敏鴻、鄭淑婷、陳紜甄／綜合報導〕桃園機場捷運自二月二日起展開一個月試營運，由於行經北市環河南路至新北疏洪東路段時，發出刺耳噪音，附近住戶反映因此罹患躁鬱症，甚至搬家。台北捷運工程局表示，機捷噪音符合規範值，但因居民提出抗議，近日已公告招標，預計明年六月完成隔音牆。

三重區成功里長陳世宗表示，機捷自前年開始測試行駛，列車行駛發出的刺耳噪音，擾亂居民生活作息；更糟糕的是，機捷去年頻繁試車，機捷首班車於清晨五點多發車，末班車則到晚間十二點左右，平均五至六分鐘一班，住戶不堪其擾。興建機捷台北車站與三重站的台北捷運局表示，將興建隔音牆改善。

機捷試營運第二天，桃捷公司在YouTube及臉書公布VR影片，搶先曝光在A1台北車站的豪華女化妝室；內有三排配燈的化妝鏡、寬敞空間以及走道，以及設有沙發、飲水機的哺乳室。

前天機場捷運開放團體試乘時，新北市長朱立倫於臉書PO出當年機捷開工動土照片，有網友留言指他當年政績被民進黨收割。桃園市長鄭文燦昨回應表示，機捷通車是高興的事，也是沉重的責任，「沒有人想要邀功」。