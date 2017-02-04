| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

機捷噪音擾民 隔音牆要等到明年6月

2017-02-04

〔記者陳昀、周敏鴻、鄭淑婷、陳紜甄／綜合報導〕桃園機場捷運自二月二日起展開一個月試營運，由於行經北市環河南路至新北疏洪東路段時，發出刺耳噪音，附近住戶反映因此罹患躁鬱症，甚至搬家。台北捷運工程局表示，機捷噪音符合規範值，但因居民提出抗議，近日已公告招標，預計明年六月完成隔音牆。

三重區成功里長陳世宗表示，機捷自前年開始測試行駛，列車行駛發出的刺耳噪音，擾亂居民生活作息；更糟糕的是，機捷去年頻繁試車，機捷首班車於清晨五點多發車，末班車則到晚間十二點左右，平均五至六分鐘一班，住戶不堪其擾。興建機捷台北車站與三重站的台北捷運局表示，將興建隔音牆改善。

機捷試營運第二天，桃捷公司在YouTube及臉書公布VR影片，搶先曝光在A1台北車站的豪華女化妝室；內有三排配燈的化妝鏡、寬敞空間以及走道，以及設有沙發、飲水機的哺乳室。

前天機場捷運開放團體試乘時，新北市長朱立倫於臉書PO出當年機捷開工動土照片，有網友留言指他當年政績被民進黨收割。桃園市長鄭文燦昨回應表示，機捷通車是高興的事，也是沉重的責任，「沒有人想要邀功」。

廣告
  • 桃捷公司搶先曝光在A1台北車站的豪華女化妝室。（記者陳昀翻攝）

    桃捷公司搶先曝光在A1台北車站的豪華女化妝室。（記者陳昀翻攝）

  • 以及設有沙發、飲水機的哺乳室。（記者陳昀翻攝）

    以及設有沙發、飲水機的哺乳室。（記者陳昀翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 噪音 機場捷運 機捷 隔音牆
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：機捷噪音擾民 隔音牆要等到明年6月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.