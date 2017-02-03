3款中藥茶飲 喝出好眼力

2017-02-03

文／林雅芬

眼睛是靈魂之窗，但現代人似乎一刻也離不開手機、電腦等電子產品，過度用眼會加速眼睛老化。除了勤做護眼運動保護眼睛外，中藥材裡的枸杞、菊花、決明子都是非常好的護眼藥材。

枸杞性味甘平，具滋補肝腎、明目的效果、也含有豐富葉黃素，可補充角膜的營養素；菊花具有散風熱功效，對於肝火旺盛、用眼過度導致雙眼乾澀有很好療效；決明子則具有改善眼睛紅腫、多淚，防止視力減弱的功效。

以下介紹3種有助眼睛保健的中藥茶飲︰

◎枸杞菊花茶

●適用對象：工作時間長、容易疲勞且眼睛乾澀者。

●藥材：菊花6克、枸杞子20克、紅棗3枚。

●作法：將藥材放入鍋中加水1000CC煮沸後，再小火燜煮5-10分鐘即可飲用。

●注意事項： 如果感冒發燒、口乾舌燥且喉嚨痛，或有拉肚子等現象，應暫時停止飲用。

◎清肝明目茶

●適用對象：工作壓力大、常熬夜、易口渴，且眼睛乾澀、經常目赤腫痛者。

●藥材：桑葉8克、菊花8克、炒決明子8克。

●作法：藥材洗淨後，放入鍋中加水1000CC煮沸後，再小火燜煮5-10分鐘即可飲用。

●注意事項：拉肚子或常胃痛的人要謹慎服用。

◎決明子茶

●適用對象：頭部暈眩，目昏乾澀，視力減退者。

●藥材：決明子 8克、菊花4克、山楂12克。

●作法：決明子略搗碎後，加入菊花、山楂放入鍋中加水1000CC煮沸即可飲用。

●注意事項：拉肚子或常胃痛的人要謹慎服用。

◎保養眼睛的食療：

●多吃富含葉黃素的深綠葉菜與黃色蔬果︰如菠菜、綠花椰菜、地瓜葉、葡萄、奇異果、南瓜等，可抑制水晶體和視網膜的氧化，也可幫助改善視力。

●攝取含有維生素A的食物：如魚肝油、胡蘿蔔、番茄等，可保護眼睛和增進視力，但不可攝取過量，否則會引起中毒。

●適量攝取柑橘類水果：如桔、橙、檸檬等，對改善近視、老花眼、白內障、乾眼症都有幫助。

●黑木耳可以改善眼底血管彈性。

●適量食用可滋養肝腎的食物：如桑椹、芝麻、腰果、黑豆等。

◎日常生活作息應注意事項：

睡眠是身體進行修復的最好時機，要保持充足的睡眠。經常讓眼睛休息。

閱讀時採光要充足，在戶外活動要避免陽光直射或戴上防紫外線的太陽眼鏡可避免白內障、視網膜黃斑部病變、角膜病變等。

適度運動遠離「三高」，使全身和眼睛的血管通暢有彈性。忌菸酒，少吃烤炸辣或刺激性食物，否則容易加重乾眼症狀，或使青光眼患者眼壓升高。

（作者為台南市立醫院藥師）