單車環島助弱 募得700萬元

2017-01-08

由基督教救助協會發起的「1919單車環台車隊募款活動」於去年耶誕節前出發，車隊成員歷經15天、經過100個鄉鎮、1300公里旅程，探訪了29個服務中心及600位弱勢民眾，募得經費700萬元，昨天凱旋返抵起點台北市。

此次象徵愛心專車的「1919幸福巴士」，一路上為許多弱勢朋友提供剪髮、口腔衛教等服務，並發放每人冷凍羊肉爐及蛋糕。基督教救助協會說，旅程中有很多感人的故事，例如有經濟狀況也不佳的受助戶，不僅主動讓出食物銀行的名額給更需要的人，甚至還把裝滿零錢的撲滿捐出來。（記者楊綿傑）