新諾羅病毒 可能春節後盛行

2017-01-04

〔記者林惠琴／台北報導〕近期日本、韓國、中國等鄰近國家有急性腸胃炎疫情上升趨勢，衛福部疾管署統計，我國今年九至十二月也累計有百起腹瀉群聚感染事件，其中六成為感染新型GII.2病毒株，疾管署副署長羅一鈞表示，目前GII.2已於日本流行，估計今年國內也會有一波較大規模流行，提醒民眾要提高警覺。

諾羅病毒流行期約從每年九月底至隔年五月，尤其十二月底至隔年二月更為高峰。羅一鈞強調，往年諾羅病毒主要流行GII.4病毒株，但去年九月起，感染GII.2病毒株的群聚事件逐漸增加，以學校為主，主要侵犯幼兒園與國小孩童，估計今年國內將會有一波較大規模流行，時間點可能落在農曆春節過後。

防群聚感染 幼園、國小學童應常洗手

羅一鈞強調，諾羅病毒約兩、三年為一週期，會流行新的病毒株，國內與日本的GII.2病毒株表現症狀，與其他病毒株差異不大，但由於是新病毒株，人類體內缺乏抗體，傳播速度會較快，患者排泄物污染環境進而影響食物的風險也較大。

疾管署前年起以病例對照進行研究，探討影響發生急性腸胃炎的潛在危險因子，結果顯示孩童若飯前一定洗手、主要照顧者無照顧其他小孩、最近一週有攝取母乳等，諾羅病毒感染風險較低；若孩童主要照顧者照料的其他小孩有腹瀉症狀，或家庭成員有腹瀉症狀，以及最近一週有參加宴會、外食，食用蝦、蟹、牡蠣、貝類等海鮮，感染風險則較高，民眾須警惕。

春節前後恐是流感高峰期

另外，國內上週新增十四起流感併發重症，另有三起經審查與流感相關死亡病例，春節前後恐將是流感高峰期，民眾更須小心；中國貴州省也出現去年入秋後首例H7N9流感病例，我國疾管署昨宣布提升該省旅遊疫情建議至第二級「警示」。

北部則有一對夫妻去年十二月由印尼峇里島旅遊返國，在當地曾被蚊子叮咬，結果返國確診感染屈公病，研判為境外移入病例；印尼十二月至四月為雨季，國人前往務必做好防蚊措施。