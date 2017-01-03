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超商人事成本估增2成 傳週休二日不營業

2017-01-03

〔記者楊雅民／台北報導〕勞工「一例一休」新制上路後，超商門市傳出將週休二日不營業。統一超商和全家便利商店昨皆否認，強調會加強門市人力調配，目前並未討論週休二日問題。

有超商店長表示，超商一直面臨找不到員工的困境，估算一例一休新制上路後，人事成本將增加兩成，原本假日人潮較少的商辦、學區、工業區等地段超商，假日的加班費可能都要超過營業額了，根本入不敷出，透露公司已考慮要跟著週休二日不營業。

統一、全家超商否認

統一超商表示，部分設於內湖科技園區等辦公大樓區、學校或公司內附設等少數據點，早就因為商圈特性，晚上不營業或週末停止營業一天，和一例一休新制無關。

目前沒有廿四小時營業及全年不打烊的據點總數在一百家以內，相較於全台逾五千家分店規模比例仍少，強調公司內部尚未討論分店週休二日的問題。

全家便利商店也表示，早有部分據點因應商圈特性並未廿四小時營業，與一例一休新制無關，強調會加強門市人力調配，並簡化作業流程或開發差異化商品，提高店鋪收益，減少增加的人事成本，至今未考慮週休二日。

量販店無太大排班問題

家樂福和大潤發量販店表示，一例一休新制上路，確實會增加加班費等人事成本，公司將在重要節慶檔期增雇兼職人力因應，同時簡化工作流程讓員工工作減量。

大潤發從去年一月開始，全台廿二家分店並率先試辦員工週休二日，經過一年調整，目前並沒有出現太大的排班問題。

好市多表示，好市多是外商，員工休假及部分工時時薪一直優於勞基法規定及同業，過去就一直嚴格控管員工加班時數，部分工時員工時薪也高達一七○元，一例一休新制對該公司人事成本的衝擊相對較小。

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  • 外傳為了因應一例一休，超商將週休二日不營業，統一與全家昨天都否認，強調目前還沒討論到這個問題。（資料照）

    外傳為了因應一例一休，超商將週休二日不營業，統一與全家昨天都否認，強調目前還沒討論到這個問題。（資料照）

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