別只改夜間模式 放下手機更好眠
2016-12-31
文／陳建廷
有過夜間滑手機經驗的人，應該都有滑手機時就比較不會想睡的經驗。有部分原因是：手機螢幕會放出藍光，會讓人醒覺，以致現在的手機多了一個「夜間模式」可以設定，希望降低對睡眠的影響。
這是因為眼睛看到藍光，會阻止大腦分泌褪黑激素，缺少褪黑激素的結果就是不好睡。換句話說，小小的手機螢幕就好像光芒萬丈的太陽，讓大腦因為偵測到藍光，而誤以為還在大白天。因此如果把藍光擋掉，就可以避免大腦誤判。
有研究證實，讓青少年在睡前戴上抗藍光眼鏡，有助於早點入睡；也有研究發現，這種方式可以改善夜眠。
於是現在的手機做出「夜間模式」，希望改變顏色的「色溫」，減少螢幕發出的藍光，讓使用者好睡一點。理論上沒問題，應該也不會有什麼壞處，但實際上效果如何，還不是非常確定。
目前有關改變「色溫」與夜眠狀況的研究還不多，而且研究規模都還小，想要外推到幾千萬人在使用的智慧型手機，可能還要再過幾年才比較清楚。
除去了藍光的影響，手機還有其他千百種因素，可以影響一個人的夜眠。例如睡前玩遊戲終於破關了，因而興奮會睡不著；或是和朋友聊天太有趣了，因而快樂；又或者收到老闆的訊息，因而緊張萬分。
由於智慧型手機的功能太多了，以致滑手機會影響睡眠的因素也實在太多，不只是改變螢幕色彩就可以一網打盡的。除非真的有一天，智慧型手機除了在生理上不影響人，而且它的「智慧」就像電影《鋼鐵人》的管家那樣，足以判定它的功能在心理上也不影響人，不然要依賴所謂的「夜間模式」，還不如就靠自己在睡前放下手機來得有效。
（作者為心禾診所精神科醫師）
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