空污不只傷心肺！ 研究：加劇睡眠呼吸障礙
記者吳亮儀／台北報導
近期受中國冷氣團影響，台灣空氣品質明顯變糟，根據台北醫學大學研究，空污不僅傷呼吸道和肺部，還會加劇睡眠呼吸障礙，長期下來更容易引起心血管疾病。
台北醫學大學公共衛生學系副教授莊凱任表示，原本就有睡眠呼吸障礙的民眾長期暴露在有懸浮微粒、二氧化氮等空污環境中，除了會加重睡眠障礙的程度外，更與血壓上升有顯著統計相關。
這項研究自2005年到2013年間，共有4525人參與，年齡層在26歲到80歲之間，全都接受睡眠狀態監控，以及自律神經系統狀況、心律和每天活動量，並比對環保署發佈的空氣品質監測網資料，發現當天空氣品質越糟，受測者的睡眠品質就越差。
莊凱任說，以PM2.5為例，每立方公尺增加10微克，「呼吸中止與淺呼吸指數（AHI）」就會增加4.5%，代表越睡不好。
空污不只加重睡眠障礙病情，更會進一步造成血壓上升。衛福部立雙和醫院胸腔內科主任李崗遠說，在AHI指數大於30的重度睡眠呼吸障礙患者中，PM2.5數值每立方公尺增加10微克，舒張壓就會增加5.2毫米汞柱。但這樣的影響在健康民眾身上較不顯著。
莊凱任說，全球約有一億人有睡眠呼吸障礙，台灣也有約100萬人有這問題。外出最好搭捷運，這是避免戶外空污最好的方式，並在室內使用空氣清淨機，能有效改善空氣品質。
李崗遠說，有睡眠呼吸障礙會導致隔天精神不濟、咳嗽、胸悶等症狀，以及記憶力衰退等，長期下來血壓也不好控制。
李崗遠指出，空氣污染加重睡眠呼吸障礙的確切關係目前還無法確認，可能和自律神經系統失調有關，因自律神經失調而導致咽喉部的肌肉協調失去正常機制，進而造成睡眠呼吸障礙。
李崗遠說，民眾可到醫院做睡眠呼吸檢測，確認自己是否有睡眠呼吸障礙。
台北醫學大學和香港中文大學昨天舉辦「呼吸科學與公共衛生之臨床轉譯與大數據」國際研討會，北醫研究團隊發表這項初步研究結果。
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標題：空污不只傷心肺！ 研究：加劇睡眠呼吸障礙
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