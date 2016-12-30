空污不只會傷身 研究：加劇睡眠呼吸障礙
2016-12-30 12:14
台北醫學大學研究，空污不僅傷呼吸道和肺部，還會加劇睡眠呼吸障礙，長期下來更容易引起心血管疾病。圖為日前台南天空霧濛濛一片。（資料照，記者蔡文居攝）
〔記者吳亮儀／台北報導〕近期受中國冷氣團影響，台灣空氣品質明顯變糟，根據台北醫學大學研究，空污不僅傷呼吸道和肺部，還會加劇睡眠呼吸障礙，長期下來更容易引起心血管疾病。
台北醫學大學醫學系公共衛生學科副教授莊凱任表示，原本就有睡眠呼吸障礙的民眾，長期暴露有懸浮微粒、二氧化氮等空污環境中，除了會加重睡眠障礙的程度外，更與血壓上升有顯著統計相關。
這項研究自2005年到2013年間，找來4525人、年齡層在26歲到80歲之間，接受睡眠狀態監控，以及自律神經系統狀況、心律和每天活動量，並比對環保署發布的空氣品質監測網資料，發現當天空氣品質越糟、受測者的睡眠品質就越差。
莊凱任說，以PM2.5為例，每立方公尺增加10微克，呼吸中止與淺呼吸指數（AHI）就會增加4.5％，代表越睡不好。
莊凱任說，全球約有1億人有睡眠呼吸障礙，台灣也有約100萬人有這問題，他建議，外出最好搭捷運，這是避免戶外空污最好的方式，並在室內使用空氣清淨機，能有效改善空氣品質。
衛福部立雙和醫院胸腔內科主任李崗遠說，有睡眠呼吸障礙會導致隔天精神不濟、咳嗽、胸悶等症狀，以及記憶力衰退等，長期下來血壓也不好控制。
李崗遠說，民眾可到醫院做睡眠呼吸檢測，確認自己是否有睡眠呼吸障礙。
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