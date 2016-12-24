大學生巧手 聖誕老人飛越校園

2016-12-24

耶誕節即將到來，中原大學建築系學生吳孟軒、潘俞君、鄭楷勳、杜承翰花了1個月，在校內教學大樓「樂學園」內長約8公尺的黑板上，畫滿中原著名地標─十字架鐘塔、穿越懷恩樓的小火車、圖書館旁的耶誕樹、校門口噴水池化身的旋轉木馬，充滿濃濃的雪地風情與耶誕節慶的氛圍，在耶誕節前夕，讓聖誕老人飛越中原校園，經過的學生看見都忍不住驚呼：「真是太強了！」（記者蕭玗欣）