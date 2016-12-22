元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊

2016-12-22

〔記者甘芝萁、李欣芳／綜合報導〕中客來台縮減，政府除了擬定短期「因應陸客縮減衝擊國內旅遊措施」，祭出三億元補助外，也檢討國旅卡制度，原本公務員每人每年一萬六千元的額度，確定將其中一半、八千元撥給機關辦理團體旅遊，新制自明年一月一日起實施。

原本觀光局規劃這八千元可用在四種旅遊方式，包括團體旅遊、小眾旅遊，如七、八人的小單位出遊、個人參加旅行社出遊及結合電子票證搭高鐵、台鐵出遊等四種；但據了解，最後政院核定僅可用在三種團體旅遊上，包括各機關統一辦理的團體旅遊、機關員工個別參團旅遊的旅遊產品，以及台灣觀巴三種方式上。

剩餘的八千元，公務員可自行運用，若休假補助在八千元以下者，也可全額自行運用。公務員得於明年一月一日起刷卡消費，同月廿日新檢核系統上線後，始得請領補助。

行政院長林全已原則同意國發會提報的新方案，將在今天主持的行政院院會中正式拍板定案。

刷卡識別程式同步修改

國發會高層官員表示，為因應國旅卡新制的實施，有關國旅卡刷卡的相關識別程式將配合修改，可清楚辨別公務員確實用於團體旅遊消費。初步規劃共六十條國旅路線，屆時會公告提供公務員、公務機關選擇。新措施並未包括個人出遊結合電子票證搭高鐵、台鐵出遊等方式。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽表示，觀光參團旅遊是可以有利於全部觀光產業，包括旅行社、遊覽車業、餐廳、旅館、風景區等，比個人自行開車國旅，有更多觀光業者受惠。