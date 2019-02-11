罷工鬧機師荒 工會：華航急抓受訓機師當副駕駛

2019-02-11 15:00

民航局：華航不可、也不應該派遣不合格機師上場

〔即時新聞／綜合報導〕華航機師罷工邁入第4天，雙方於疲勞航班訴求上仍未取得共識。機師工會在臉書貼文，根據會員回報，華航在鬧機師荒下，臨時急找受訓機師擔任副駕駛，並質疑尚未完訓的機師不能加入工會，意味不受工會保護的他們沒有本錢拒絕華航派遣。民航局則回應，華航不可、也不應該派遣不合格的機師上場，調查若屬實會嚴懲。

桃園市機師職業工會於臉書發文，有工會會員回報，華航資方為了讓飛機起飛，竟在沒有足夠休息時間情況下，緊急將仍在訓練中的「訓練飛行員」派遣執勤。批評在休時不滿、經驗不足、準備不足狀況下，資方的調度已經嚴重影響飛安，「這就是華航一貫輕視飛安的態度嗎？」

據《東森新聞》報導，工會於8日0點發動罷工，華航於凌晨臨時急找受訓機師當附駕駛，這些受訓機師具有開飛機資格，因此並不違法，但他們只熟悉副駕駛的右座操作，不懂正駕駛的左座操作。除了訓練不足，臨時接獲通知，機師也是在未足夠休息的狀況下駕駛飛機，安全性堪慮。

報導也提及，雖然一旁的正機師負責左駕，身為負責人的正機師帶著受訓機師執行任務，承受的心理壓力更大，倘若正機師出狀況，受訓副機師能否處理危機也是疑問。

對於派遣受訓機師出勤是否影響飛航安全，《華視》則報導民航局回應，強調一切都按規定處理。報導也訪問民航局局長林國顯，他提及華航不可、也不應該派遣不合格的機師上場，這一點他請外界放心，如果被查獲有問題，民航局也會給予嚴逞。

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