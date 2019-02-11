摸春牛開學！台南官田渡拔小學生好樂

2019-02-11 11:24

〔記者楊金城／台南報導〕今天開學日，台南市官田區渡拔國小首次舉辦不一樣的春節開學儀式，真的找來一頭小牛讓學生摸春牛勤勉向學，再領「智慧春牛毛」紅包，學生開心。

渡拔國小在開學儀式結合傳統習俗舉辦摸春牛活動，校長許坤鎮說，傳統摸春牛活動是農業社會祈求新的一年耕作順利，風調雨順的儀式，今天是開學日，特地向學區內的乳牛農場商借一頭小乳牛，開放讓學生摸春牛，藉此祈求新的一年勤勉向學，諸事順利。

許坤鎮和家長會長許育松一同在校門口迎接學生上學，家長和學生進校門後看到春牛都感到新奇，紛紛由家長和孩子一起摸春牛，並領取校方和家長會準備的「智慧春牛毛」紅包，祈求新的一年平安順利、學業進步。

從事牛隻健康相關產業的許育松說，特別的摸春牛開學儀式讓學生知道摸春牛、鞭春牛的過年習俗，教導學生要勤奮努力的工作，像牛一樣的無怨無悔地在做，要好好的學習。

校方也解說摸春牛祈福，摸春牛頭子孫會出頭，摸春牛嘴迎富貴，摸春牛耳保佑健康，摸春牛肚則有貴人相助，有趣的習俗讓學生學習本土教育及古人的智慧，學生們排隊摸牛的身體，嘴裡跟著講好話，十分興奮。

牧場老闆李順通說，摸春牛的意義讓孩子們了解傳統文化，並如同早一輩的人希望新的一年也辛勤，希望這樣的精神以後能持續傳承下去。

許坤鎮說，特別的開學活動將農業社會重視的摸春牛習俗，轉換成為今日祈福的儀式，讓孩子對每一天的上學總是充滿期待。學校未來將結合不同的特色課程持續舉辦不一樣的開學儀式，讓孩子不會有「開學症候群」。

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