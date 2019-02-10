魚夫批「黑道宮廟文化」 台南西羅殿喊告

2019-02-10 20:55

［記者劉婉君／台南報導］台南市中西區南勢街西羅殿昨天舉辦建醮活動，一直到今天清晨4時才結束，作家魚夫凌晨在臉書怒嗆「黑道宮廟文化」，西羅殿則氣憤發文喊告；魚夫對此回應，他批的是黑道的宮廟文化，請西羅殿「不要自己跳下來對號入座」。

西羅殿廟會此次遶境神轎有50頂，住在台南市中西區的魚夫今天凌晨發文指出，「12點多了，黑道宮廟文化還不放過人民！母親大人80多歲了，數日無法成眠。」並附上一段施放鞭炮的影片，發文引來正反兩方網友論戰。

而西羅殿下午也在臉書發文指出，「針對魚夫技術性評論指喻西羅殿為黑道宮廟，本廟研議提告此人！」

台南市政府民政局表示，9日的遶境計有50頂神轎逾1萬人參與，活動至晚間10點，包括西羅殿及最末站開基玉皇宮均配合市府政策，主動向陣頭勸導勿燃放鞭炮、勿使用擴音設備，惟仍有零星施放鞭炮情形。

依市府環保局公告，春節期間全日不予管制，因此施放鞭炮尚難依環保法規開罰，然而晚間施放鞭炮情形確實影響市民生活，可請環保局研議調整環保法規不予管制時段。

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