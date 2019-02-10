挺華航機師 賴香伶：對罷工的負面思維必須改變

2019-02-10 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕華航機師罷工邁入第3天，有人力挺機師罷工爭取自身權益，同時也避免過勞影響飛航安全，但也有人批評於春節罷工時機點不應該。對此，台北市勞動局長賴香伶表示，民航局應提供專業意見，而非讓民眾以為機師貪婪取求，除此之外，社會對於罷工的負面斯為必須改變。

賴香伶今天下午在臉書發文表示，這次華航機師罷工有個課題，就是「國人如何看待專業機師罷工，以及飛行安全訴求」。罷工是勞工爭議權的基本權利，勞資協商內容或訴求也許有優先排序的考量，在涉及公共利益或交通運輸的行業中，在經營高層的思維中認為有可替代方案時，執勤者的專業意見往往被認為不需要認真回應，或是維持現狀。

在勞動關係的管理權和勞方專業意見衝突時，雙方都有責任提出主張、訴諸專業與務實的資訊，協商才可能進行，而在此次華航機師罷工的事件中，以飛行時間應增派人力改善疲勞航班，民航局應有責任提供專業意見給民眾認知，而不是讓民眾以為「別家的機師都可以，就華航機師不認份、高薪如此，貪婪取求」，或只把焦點集中在「罷工預告的方式」上，忽略了核心主張的重要性。

賴香伶指出，職場安全的建構在於工作者敢於提出改革方案，協商不成後以最後手段訴諸社會，即使有人批評時機點不應該，但我們正經歷著勞工自己站出來說話的重要階段，「過去很多勞資雙方及國人、消費者對罷工的負面思維、心態必須有所調整改變」。

賴香伶認為，攸關飛安的風險評估，或公共運輸業疲勞駕駛的工時與人力配備，不會一直被忽略才是真正面對問題，期待我們的社會討論能更慎重。

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