華航機師罷工第2天》何煖軒再次赴桃機為地勤人員打氣

2019-02-09 12:37

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕華航機師罷工第二天，華航董事長何煖軒今天上午再次前往桃園機場慰問地勤人員，對於華航下午將再度與工會協商，何煖軒表示，華航一向願意坐下來跟工會好好談，也希望今天下午勞資協商能談出結果。

何煖軒上午再度前往桃園機場慰問華航員工，他在受訪時表示，今天來機場的用意與昨天來的用意都是相同的，就是希望替辛勞的同仁加油打氣，對他們表示感謝之意。

針對下午華航與工會將展開勞資協商，何煖軒表示，華航一向的態度都是希望坐下來跟工會好好談，旅客權益最重要，希望下午協商能談出個結果結果。

記者問到如何看待前後兩次的罷工事件時，他說，整個型態是不同的，「兩件事情一歸一、二歸二，這是分開來的，今天不再做表示，只希望下午的談判順利，個人事小，旅客權益最重要。」

至於飛行時數的落差，何煖軒說，華航機師的飛行時數，在國際或國內友航的標準上來說，華航是最寬鬆的，也是最優厚的，不知道工會所提出的底線是怎麼樣，但是可以談，不是不能談，但也不要現在就下底線。

對於桃園市長鄭文燦指出「長榮航空去年可以達成協議，華航卻不能，假設聽建議，應該不會罷工」，對此，何煖軒說，當然可以解決，華航的待遇與飛航時數是符合世界標準的下限，也比國內的友航還低，「當然都可以再談，不是不能談」。

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