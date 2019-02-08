跟對手比一比 華航機師平均工時休假曝光

2019-02-08 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕中華航空公司勞資爭議再度引發罷工問題，機師工會今（8）日從清晨6時起為爭取權益拒絕服勤；有媒體對此揭露華航機師每月平均飛行時數低於長榮機師，年度平均休假日也高於長榮。

根據《信傳媒》報導，華航波音777機型的機師們，每月平均飛行時數為74小時，同機型的長榮航空機師們，每月平均飛行時數則介於80小時至85小時之間；比較2家航空公司的休假天數，華航每年平均可休143天，長榮則與常態勞工無異，每年均休116天。

台灣民航局根據全球民航規定做出行政法則，航空公司18小時的長程旅途須有3名機師操作，華航現行作法是超過13.5小時的長程班機，均派出4名機師駕駛客機，但華航機師公會希望公司能派遣3名機師共同應對逾8小時航程，逾12小時的航程就須4名機師。

報導指出，國際民用航空法訂定機師每月不得飛行超過100小時，華航所有機型的機師們每月平均飛行時數為62.6小時；不願具名的機師指出，華航給出的是正常待遇，目前的抗爭時間點與訴求均受到外界批判，讓春節期間進出國內外的消費者喪失權益，華航機師工會恐怕站不住腳。

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