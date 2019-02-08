管不動華航?交通部：股份僅35％能建議無法強制

2019-02-08 13:37

〔記者簡惠茹／台北報導〕桃園機師職業工會今發起罷工，交通部也遭受質疑管不動華航，交通部政務次長王國材說，的確華航溝通過程中確實有「比較硬」，對勞資方面比較沒有耐心處理，而交通部只有35%股份，大股東僅能建議無法強制。

交通部次長王國材今天中午在交通部說明記者會中指出，過年期間交通部一直在處理這個課題從未間斷，工會和華航雙方本來約好今天下午坐下來好好談，但是由於雙方常見很深，華航昨晚新聞稿讓今天本來要談的事情，演變成罷工後新聞稿中要求來談，交通部基於公共利益，以民眾權益確保為優先，一直在協調安排，但是過程中不管勞方還是資方，過去談判經驗不是很愉快，雙方常常透過新聞稿放話，導致正常協商管道中斷。

媒體詢問是否有交通部管不動華航的問題？交通部長林佳龍說，交通部一方面是主管機關，另一方面透過航發會也是華航的大股東，王國材政次也是航發會董事長，華航是上市公司，因此有公司自理考量，勞資爭議也有處理程序，交通部基於主管機關，以公共利益為重，比過去更主動更快速關心這件事情，做為華航最大股東，在尊重公司自理前提下和華航好好溝通協調。

王國材補充表示，交通部在華航只有35％股份，其他65％是民股，華航跟中華郵政不同，中華郵政是百分之百官股，很多想法可以直接請他們考慮接受，但是交通部只是華航的大股東，工會提出5點訴求後，華航的確在溝通過程中，站在公司自理角度有很多自己的想法，交通部站在大股東的角色可以表達意見，或從交通部以乘客利益和飛航主管機關立場給出建議，但是華航有65%是民股，對於答應工會的條件也會影響民股權益，這段時間交通部在跟華航談的過程中會給出建議，但是無法強迫華航做什麼事情，的確華航確實有比較硬，對勞資方面比較沒有耐心處理，交通部在這樣的狀況下，很多都是建議性，無法強制主導。

林佳龍指出，對話是解決爭議的開始，希望雙方坐下來談，雙方差異並沒有大到不能解決，工會方也一度認真考慮坐上談判桌，華航方面，透過王政次居中溝通，數度得到董事長何煖軒會做回應的說法，只是雙方在溝通過程中，有些發言包含新聞稿處理，反而有些情緒，例如透過再次申請調解企圖影響罷工，這些都會互相解讀成負面動作，相信經過這次大家努力，應該盡快坐下來談，處理罷工訴求，希望雙方以公司形象，旅客權益為勞資雙方最重要的考量。

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