今起北台灣轉濕涼 中南部天氣穩定

2019-02-08 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風增強，北台灣天氣型態略有變化，桃園以北到宜蘭、花蓮、台東等地有短暫陣雨機率，新竹以南至高屏地區天氣相對穩定，仍為多雲到晴的天氣。

今日溫度方面，清晨各地低溫約16、17度，白天受東北季風影響，苗栗以北地區明顯偏涼，白天高溫僅約在18、19度左右，東半部約在21至25度，中部高溫則在23至27度間，南部高溫約為26至30度上下。

今日空氣品質部分，北部至雲嘉南空品區空氣品質持續好轉。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及離島地區為「普通」等級，高屏空品區因位在下風處，風速較弱，短時間局部地區可能達橘色提醒等級。

週六（初5，9日）起，東北季風持續影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；台灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，今、明兩天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）地區及金門、澎湖、馬祖沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，提醒欲至前述地區從事戶外活動者注意安全。

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