初二想變孤兒！父母加碼索取高額紅包費 她拒回娘家

2019-02-07 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕許多女性在初二當天返回娘家拜年，卻有1名女性民眾在臉書上抱怨，自己家庭經濟能力不好，父母卻要她上交各1萬元的紅包錢，而後又傳訊息加碼到雙親每人各1.2萬元，讓她不禁感嘆「我如果是孤兒會不會比較好過生活」。

該位女性民眾將事件貼上臉書社團「爆怨公社」，她表示，自己已經結婚4年，在頭2年按月繳納孝親費，但從第3年起決定不要「打腫臉充胖子」，因此開始不送上孝親費，不料母親卻無法諒解，「和我妹妹一起排擠我」，自此之後也就很少返回娘家，不料過年前又再度遭到雙親為難，讓她不知如何是好。

女子指出，往年春節自己都會要求丈夫要給自己的雙親各包1.2萬元，此外雙親在生日當天還有3600元禮金，逢父親節、母親節還有贈與2000元謝金，但從事工地工作的丈夫近1年來工錢遭人侵吞，日子很不好過，雙親竟然在此時雪上加霜，要求拿出共2萬元的紅包錢，且在初二前夕變本加厲將總金額提高至2萬4000元，父親還透露「因為他和我媽覺得我媽會（各）包1萬2」。

女子提到，本來打算給雙親各6000元，同時不收受他們要給兒子的紅包費用，卻因湊不出指定金額所以在初二當天沒有回娘家，但父親相當堅持地跑來住處，帶來3包3000元的紅包，同時收下夫妻倆原本就準備好的2包6000元紅包，女子嘆道「我開始懷疑，我是他們的親生女兒嗎？」、「大年初二，也是我這輩子最想變孤兒的一天」。

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