明天各地回溫高溫逾25度 可採「洋蔥式穿衣法」

2019-02-05 19:21

〔記者林惠琴／台北報導〕明天是大年初二回娘家的日子，中央氣象局表示，東北季風將稍微減弱，氣溫回升，整體天氣穩定，預估各地高溫約25至29度，明後兩天是春節連假全台最適合出遊的日子，只是清晨低溫下探約16至19度，日夜溫差大，建議採取洋蔥式穿衣法。

中央氣象局預報員陳建安指出，明天回溫，北部高溫預計可升為25至26度，花東25至27度，中南部更是上看26至29度，但清晨低溫除了高屏、台東等地約19至21度較高外，其餘地區下探16至18度。

陳建安提醒，除了東半部地區及馬祖有局部短暫雨外，其他地區及金門、澎湖為多雲到晴的天氣，但清晨、夜晚的西半部，以及金門、馬祖等地，容易有局部霧或低雲影響能見度，民眾要注意行車安全。另外，初四會有另一波東北季風報到，屆時迎風面的北部、東半部地區可能會降溫，甚至降雨，計劃到相關地區遊玩的民眾要注意。

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