被列為高雄10大走春必訪老廟 東林福德廟發錢母人潮排1公里長

2019-02-05 16:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區東林福德廟今年被高市府列為10大走春必訪老廟，今天循例發放祈福錢母，人龍從清晨3時開始排隊，繞過東林西路排了1公里餘，2千個錢母上午就被索取一空，不少人向隅，直說「明年要早點來排」。

東林福德廟今天上午7時開始發放錢母，但人龍已經從東林西路排到林園北路，估計有1公里以上，拔得頭籌的林姓男子，清晨就前來祈求新年好兆頭，錢母直到上午10時發放完畢，沒拿到的人難掩失望神情。

東林福德廟管委會主委林寶祥表示，今年是第3次發放錢母，第一年做了1千個，可能因知道的人不多沒發完，第2年就供不應求了，沒想到加碼做了2千個，還是發光光。

該廟建於清乾隆14年（西元1749年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予林半仙傳奇，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳為神格較高的土地公，香火鼎盛。

中國廈門市仙岳山土地公廟發起的世界福德文化節邁入第12屆，今年委由東林福德廟舉辦，目前商定11月9至11日一連舉辦3天活動，林寶祥說，將廣邀全國及馬來西亞、新加坡土地公廟宇共襄盛舉，好好推銷林園。

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