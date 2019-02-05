7萬人搶領紫南宮錢母！11歲男孩排第一大方分紅

2019-02-05 13:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國聞名的南投縣竹山鎮紫南宮，大年初一發放錢母，排隊人潮綿延7公里，估計7萬多人，勇奪第一的是來自基隆的11歲男生蔡良鍇，他和父母第6年來排錢母，他說感覺領了錢母常考100分，所以每年都來，主委莊秋安加碼代替「伯公仔」送他紅包2000元，他還分一半給排在他們後面的一家人，贏得讚佩。

竹山紫南宮大年初一發放豬年發財錢母，今年延至除夕上午7點才開放排隊，蔡良鍇一家3人除夕凌晨開車出發，清晨4點多抵紫南宮的，順利排前3號，其中動作俐落的11歲小朋友蔡良鍇拿到1號的號碼牌，讓他開心地大笑，他說：「狗年排到第2，今年往前推進一名！」而他們一家人今年第6年來排領錢母，感覺領了錢母很順利，因此每年都要來，而他們帶著帳篷、鍋爐和圍爐火鍋料，儘管排了27小時多，但感覺很像在外露營守歲，蔡良鍇大讚「很好玩！」

蔡良鍇和父母除夕夜就跟排在他們後面的一家人圍爐，兩家庭變成朋友，因此當主委莊秋安幫「伯公仔」（土地公）送給蔡良鍇2000元紅包後，蔡良鍇在媽媽的提醒下，分了1000元給與他們一起圍爐守歲的一家人，場面溫馨。

紫南宮主委莊秋安表示，今年準備了5萬多個錢母，只要上午9點前排隊的都領得到，而前2000名加送金蛋，有兩錢金元寶、金戒指和現金600元到4800元不等現金，第2001到第3600則加贈狗年套幣。

今年金元寶的最大獎兩錢金元寶，被來自嘉義的62歲林姓婦人抽到，她非常興奮，直稱「今年一定會很順利很幸運！」

今年排隊人潮和向土地公借金還金人潮，都比去年增加，而排隊領錢母的民眾，也估計逾7萬人。

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