紫南宮明發新春錢母 排隊人潮提早「報到」

2019-02-04 10:33

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮紫南宮今年仍依往年慣例，將在明日大年初一發放新春錢母，不過，今日除夕當天上午7時開始開放信眾排隊後，立刻湧現人潮排成一條長長的人龍，廟方強調，只要大年初一上午9時以前排進隊伍的人，便一定能拿到錢母，也藉此祝福大家新的一年豬（諸）事大吉、大利、發大財。

今日是家家戶戶除夕圍爐的日子，紫南宮一早便人聲鼎沸，有的是為了祈福、還願，但更多的人是為了豬年招財錢母而來，並作好漏夜守歲的準備，廟方也會提供筍包、番薯包等在地美食，讓信眾當點心吃，並提醒做好保暖工作，展現廟方貼心的一面。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，為感謝各界對廟方的支持，大年初一當天只要上午9時以前排隊的人，就一定可領到錢母，前2000名還可參加金雞蛋抽獎活動，獎品包括2錢金元寶、琉璃項鍊及600至4800百元不等的紅包，獎品相當豐富。

早期農村社會經濟普遍不富足，紫南宮供奉的主神土地公，為了讓人們財運亨通，便發給信眾薄銀紙片，但因不易攜帶且易碎裂，遂於8年前改推出鍍金、鍍銀的招財錢母，讓求到的信眾可隨時攜帶在身上或放在財位上，且是非賣品又具祈福之意，也是「招財錢母」歷久不衰的關鍵所在。

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