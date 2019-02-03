「中台灣元宵燈會」清水燈區取消 海線居民豬年賞燈不便

2019-02-03 22:06

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府舉辦的「中台灣元宵燈會」今年邁入第20年，今年燈會自2月16日至24日將重返文心森林公園舉行，以「福滿迎豬」為主題，但連續舉辦3年清水港區藝術中心燈區遭取消，引起海線居民抱怨。觀旅局指出，今年清水燈區取消，是在林佳龍市長任內就已決定，與政黨輪替無關。

中台灣元宵燈會自1999年開始舉辦，場地原在台中公園，2007年生肖豬年移至文心森林公園，前台中市長林佳龍上任後，將主燈區移回台中公園。今年適逢豬年，適逢中台灣元宵燈會20週年，主燈區重返文心森林公園，但連續舉辦3年的清水燈區遭取消。

文史工作者楊培亨說，清水燈區連續舉辦3年，吸引大批人潮參觀，可讓海線居民元宵節就近賞燈，不用遠赴市區。傳聞是市府太多人力擺在花博園區，所以今年清水燈區遭取消，雖然各界質疑海線風大，但鰲峰山公園也很適合舉辦，大型活動幾乎集中在市區，花博也跳過港區，盼市府可以重視海線發展。

市議員楊典忠說，今年只有在文心公園發放豬年小提燈，希望葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心也能同步發放，讓居民有參與感。

市府觀旅局指出，當初林佳龍團隊的規劃是認為，海線有三井OUTLET帶來人潮，越來越繁榮，燈會就集中資源在文心森林公園舉行，將來海線會發展觀光廊道，港藝中心今年元宵節也可以恢復自己的布置，洋溢新春氛圍。

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