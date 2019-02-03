高雄迎新春 大年初三起《日日是好日》

2019-02-03 13:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市電影館為迎新春，大年初三起特別選映與台北同步上映《日日是好日》，這部由大森立嗣執導，日本3位實力派女演員黑木華、樹木希林、多部未華子首次共演的電影，將茶道的深度與樂趣傳遞給觀眾，傳遞茶道就是用五感來體驗的「生存之道」。

《日》堪稱集日本文化大成於一身之作，從茶道、花道、書道，到和服皆經過仔細考究，在日本上映時不僅票房表現亮眼，也在各大日本電影獎項表現亮眼。 片中每一個茶道步驟都經過仔細考究，從「摺帛紗」、「塵打」，到要將茶飲盡時必須發出聲響表示禮貌、一塊榻榻米分成六步來走等，各個細節無一馬虎。

高雄市電影館也為《日日是好日》策畫3場講座活動，9日下午登場的「《日日是好日》台灣茶巡禮」，由台灣茶達人石米琦親自挑選4種具有代表性的台灣茶（文山包種、木柵鐵觀音、白毫烏龍、魚池紅玉紅茶）進行30分鐘的沖煮、品飲、和茶人對談，體驗台灣茶的味覺旅程。

此外，去年12月限量上映的「日本爆裂。獨立時代：PIA影展映畫大賞」，將於2月最後登場，8部電影皆將再只映演1至2場，敬請把握，高雄電影館表示，PIA影展，培育眾多日本檯面上的名導，如是枝裕和、河瀨直美、中島哲也、森田芳光，多數都曾是PIA影展的得獎者，PIA影展可說是日本年輕創作者踏入電影業界的試金石。

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