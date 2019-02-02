彰化市小吃春節開不開？小吃達人特製店休一覽表

2019-02-02 19:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕春節期間想要到彰化市吃美食，卻不知道有沒有開？小吃達人王堅志，秉持服務業的精神，今天在個人臉書貼文特製彰化市美食春節店休表一覽表，人人都說，這真是太實用了！

小吃達人王堅志是福特汽車彰化展示中心經理，平常還會寫文章介紹美食，尤其是針對許多人反應彰化停車不易，要吃彰化市小吃交通不便，他還在網路部落格寫了篇《Ubike吃彰化》文章，讓外地來的民眾可以騎單車吃美食。

王堅志說，許多人在春節期間最愛的不是大魚大肉，而是回到家鄉要吃年少記憶中的小吃，但因為各店家大多沒有網路資訊，往往都是在店門口才知道沒開，都會非常失望，因此，他今天一早騎著機車，把平日常去的小吃店，通通問過一遍春節開店時間，就立刻趕回家寫出來，希望讓喜歡吃美食的人，不要再撲空。

王堅志特製彰化市小吃春節店休一覽表如下：

◎阿璋肉圓休除夕。◎彰化涼圓無休。◎阿三肉圓除夕休到初五。◎過溝仔肉圓王休除夕。◎肉圓南休明日到初五。

◎金豆漿無休。◎貓鼠麵休除夕。◎彰化素食休除夕。◎阿義米粉湯無休。◎阿興休今天到除夕。◎曹園休除夕到初六。◎老朱休除夕到初十。

◎頂好早餐休初一初二。◎大麵羹休除夕到初十。◎謀爌肉飯休初一初二。◎長江早餐休除夕到初八。◎國珍拉仔麵休初一初二。◎杉行碗粿休初一到初三。◎北方早點明日休到初五。◎成功泉爌肉休除夕到初四。

◎原夜市四神湯休除夕到初五。◎白鳥早餐休除夕、初一、初二。◎格格鹹蛋糕只休初一。不二坊蛋黃酥休除夕到初六。◎慶豐牛排館休除夕。◎牛哥休除夕到初六。

◎銘谷銅盤休除夕到初八。◎正老牌甜不辣休明天到初六。◎安上利休除夕、初一、初二。◎阿貞的店（除夕半天）無休。◎銅鐘圓仔冰休初二、初三。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/