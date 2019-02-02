鱷魚夫婦交配40多年無後代 專家研究才發現是他GG太小了

2019-02-02 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭一間動物園中的一個觀光景點，便是一對鱷魚夫婦激烈的交配行為，然而，40多年過去了，這一對鱷魚夫婦卻沒有任何後代，專家研究才發現，原來是公鱷魚的生殖器太小，導致無法懷孕。

綜合媒體報導，波瀾西部的波茲南動物園（Poznan Zoo）有一對鱷魚夫婦Hektor（公） 和 Luiza（母），自1973年便在年幼時來到此動物園，2隻鱷魚順理成章成了夫妻。而當交配季來臨時，2隻鱷魚都激烈地交配，甚至還成了此動物園的景點之一，然而，40多年過去了，2隻鱷魚卻始終沒有後代，動物園人員都紛紛感到好奇。

德國的動物專家及獸醫日前造訪波茲南動物園，為鱷魚夫婦進行精密的檢查才發現，Hektor的生殖器實在太小了，才導致「作鱷魚」失敗。專家表示，其實2隻鱷魚都相當健康，只是對於爬蟲類動物來說，生殖器的大小相當重要，若是太小，無論如何交配都不會產出後代。

而這對鱷魚夫婦也不適用於體外受精，因為他們年歲以高，此外，動物體外受精的價格昂貴，僅適用在瀕臨絕種的動物上。

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