福和客運1550「基隆-台北」路線 由泰樂客運接手

2019-02-02 12:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕福和客運1550「基隆-台北」、1558「基隆-木柵動物園」兩條路線未達續營門檻，去年5月被交通部收回路線經營權，公路總局2月1日批示公文，准許由泰樂客運接手，年後開始進行籌備，籌備期為半年。

福和客運車體老舊、脫班嚴重，長期引發民怨，2017年10月，1550、1558兩條路線經營權到期，1558由首都客運、國光客運及基隆客運替代行駛至今；1550目前還是由福和客運在行駛。

公路總局昨天表示，經公路汽車客運審議會議評選，准許由泰樂客運接手1550、1558兩條路線，年後開始籌備經營，籌備期為半年。立委蔡適應說，新團隊接手服務品質要提升，不能打折扣，公路總局也要定期考評，保障旅客權益。

成立14年的泰樂客運，曾經承辦過2009年台北聽障奧運的遊覽車租賃標案，每天調度將近400台遊覽車、中型巴士、小轎車，從接機至賽事期間，到閉幕完的送機，規劃完善，於聽障奧運開幕當天晚上，創下128台遊覽車在34分鐘內將選手及車輛疏散完畢的紀錄。

泰樂客運目前擁有16輛43人座遊覽車，所有車輛管理電腦化，並計劃每3年陸續增購多輛新車，目前的車輛有9成車齡保持在5年以內。泰樂客運表示，他們以二合一管理方式，將辦公室與停車場結合一起，隨時掌控車輛與人員管理，有自己的管理停車場、保養場、輪胎維護廠，達到統一管理及車輛品質，安全控管。

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