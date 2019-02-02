女受刑人創作賣菜郎光頭花燈 獲高雄燈會燈王

2019-02-02 12:39

［記者黃旭磊／高雄報導］女子監獄受刑人創作賣菜郎、愛情摩天輪花燈，獲選高雄燈會燈王。

高雄市「2019全國創意花燈競賽」燈王出爐，法務部矯正署高雄女子監獄創作「愛、幸福→高「糕」雄」作品花燈，從全國49件參賽作品脫穎而出，榮登勇奪大專社會組燈王，將於愛河燈會金銀河期間展示，迎接新年人潮。

燈王由受刑人集體創作，造型以賣菜郎牽柴犬，手拿高麗菜，腳也踩高麗菜，背後為愛情摩天輪、輕軌與慶祝2019年新春大蛋糕燈箱，炫麗燈布閃耀光彩，評審及民眾認為「接地氣」符合潮流民情，洋溢幸福感在燈海中相當奪目。

評審單位高雄市教育局表示，花燈璀燦，越夜越美麗，各組燈王還包括國小幼兒園組/前鎮區愛群國民小學「飛翔高港豬年喜洋洋」、國中組/青年國民中學「新西遊記」及高中職組/私立中華高級藝術職業學校「福來豬FLY HIGH！」，將於愛河燈會金銀河期間展示。

教育局長吳榕峯說，得獎作品將於9日（農曆正月初五）至20日（正月初十六）共12天，於愛河岸（高雄橋至七賢橋）展出，歡迎民眾賞燈感受幸福好年。

另獲得環保獎作品為國小幼兒園組/私立中華高級藝術職業學校附設國小部「幸福高雄「豬」事大吉」、高中職組/高雄高級工業職業學校「雙豬戲春賀新歲」、大專社會組法務部矯正署高雄監獄/「珠（豬）光寶氣 翻轉高雄」。

特優作品學校有仁武區仁武國民小學、私立中華高級藝術職業學校附設國小部、三民國民中學、私立中華高級藝術職業學校、中正高級工業職業學校、法務部矯正署屏東監獄、法務部矯正署嘉義監獄等7隊。

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