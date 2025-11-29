警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」

據了解，分局長們深夜被驚醒、互打電話提醒，有15人於15分鐘內火速回覆，唯獨一人隔天早上7點才補一句「收到」，意外成為這場「午夜點名」最具戲劇性的插曲。示意圖。（資料照）

六都警界近期流傳一則「午夜點名」趣聞，某直轄市警察局長在凌晨約1點30分突襲發布指令，LINE群組內16位分局長，有15位火速回覆，唯獨一人「遲到」近6小時，直到隔天早上7點才補上一句「收到」。這場意外的訊息突襲事件，除成為警界高層打趣的話題，也被解讀為高層對主管「隨時待命」能力的嚴苛測試。

據了解，該市警察局的龍頭A局長，向來以「軍事化管理」著稱。本月某日凌晨1點30分，他突然在包含16位分局長的LINE群組中拋出一則簡短、卻帶有強烈工作訊號的訊息：「我擬定了『某四大原則』。請各位分局長閱後立即確認，若有任何意見，請即刻回覆。」

這則選在午夜時分發布的訊息，瞬間在群組引爆宛如「大地震」般的緊張氣氛。許多分局長當時已入睡，手機響起後發現是局長發文，睡意瞬間全無，並迅速回報：「XX分局收到，無異議」、「YY分局收到」、「ZZ分局沒有問題」，彷彿深夜軍令狀。警界內部議論紛紛，許多人私下猜測，這場突如其來的午夜發文，很可能並非真的有急迫事務需要處理，而是局長對基層主管們的「服從度與戰備狀態」進行的一場高壓測試。

有趣的是，當時分局長們不僅自己被驚醒，甚至互相致電提醒：「快起來看群組！局長發文了！」短短不到15分鐘內，16位分局長已有15位完成回覆，整齊一致的「收到」排成一片。在這片整齊劃一的回覆文中，僅一名分局長從頭到尾沒有出聲；直到隔天早上7點多，她才慢半拍補上一句「收到」，在群組裡顯得格外突兀，成了這場「午夜點名」最具戲劇性的插曲。

警界人士透露，錯過這場深夜急令的分局長雖已於事後第一時間補回，但因「慢回6小時」仍被同僚私下拿來開玩笑，並被解讀為唯一沒有通過「局長午夜測試」的主管。

一位資深警官無奈表示，「在警察這個講究效率、服從的體系裡，凌晨長官下令還沒回，假如真的是緊急狀況，這6小時的延遲後果不堪設想。」這起事件也讓不少人心有餘悸，生怕哪一天再錯過局長的「午夜急電」，不就證實自己未能隨時保持在戰備狀態。

