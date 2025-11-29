2027攻台暫緩？路透專欄指中國看到「和平統一希望」

專欄指出，國民黨新任黨主席鄭麗文當選後被賦予了推動親中立場的任務。（記者王藝菘攝）

兩岸關係緊張，總統賴清德日前指出，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅，並且宣布以1.25兆特別預算厚植國防。不過，路透專欄作家艾普斯（Peter Apps）昨日在專欄中提到，對「2027年」的擔憂似乎正在減輕，他表示，中國戰略規劃似乎更關注2028年選舉，若國民黨能擊敗民進黨，可能為「和平統一」打開大門。

《路透》28日刊登資深媒體人艾普斯發表的專欄，內容提到供應鏈依賴中國的風險與衝突時間表的改變，其中一段特別提及中國與台灣的關係，並提到「2027年節點」。

專欄指出，2020年以來，美國高官多次警告，中國領導人習近平已經要求軍方在2027年做好入侵台灣的準備。不過，對台灣和西方而言，目前有個好消息，對於2027年節點的擔憂似乎正在減輕。

專欄表示，儘管北京持續對台灣施壓，但有分析人士指出，短期內，中國的戰略規劃者似乎更關注台灣以及美國的2028年選舉。原因是，國民黨新任黨主席鄭麗文當選後，她被賦予了推動親中立場的任務。

專欄認為，國民黨若能在2028年的總統大選中，擊敗目前執政的民進黨，可能會為中國一直希望推動的「和平統一」打開大門。

此外，北京也關注2028美國大選，並希望美國能選出一位更傾向孤立主義的總統，這會讓中國在台灣及太平洋地區，擁有更大的自由行動空間。

但專欄也提到，儘管目前西方世界正在努力減少對中國的依賴，但這個過程可能需要數年。如果衝突在未來十年內爆發，西方在供應鏈上很可能仍未做好充分準備。

