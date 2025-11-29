為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    下週二入夜東北季風又報到！濕涼到週五 下探14度

    2025/11/29 18:05 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    明、後兩天水氣增多！中央氣象署預報，受到中層雲系通過影響，明起基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五。

    氣象署預報員鄭傑仁說，明、後兩天天氣溫暖，但水氣略增多，連南部地區也有一些零星短暫雨，下週一（1日）晚起水氣才會開始減少，但下週二（2日）晚上又有另外一波東北季風增強，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨。

    「這波東北季風會持續到下週四，下週五才開始逐漸減弱」，鄭傑仁說，這波東北季風會讓北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨。

    鄭傑仁指出，下週三、四兩天是這波東北季風主要影響的期間，屆時中部以北及宜蘭的低溫溫度約在14度到17度，南部、花東17到19度；白天的溫度約是北部、宜花的18度到21度，中部及台東22度到23度，南部24度到26度。

    鄭傑仁說，這波東北季風預計在下週五才緩步減弱，白天各地氣溫逐漸回升，但是早晚仍溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    未來氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

