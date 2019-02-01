21歲跆拳正妹訓練「雪乳狂震」 網友讚：屁股更厲害

2019-02-01 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名的21歲塞爾維亞跆拳正妹莎拉（Sara Damnjanovic），常在IG分享她的練習情況，臉蛋精緻、身材超好的她在IG上擁有近38萬名粉絲追蹤，每次練習影片一PO出總是吸引粉絲目光，連「宅神」朱學恒也在臉書轉貼相關影片，笑稱說「我都在看屁股！」網友也說「屁股真的更厲害啊」。

身材纖細卻擁有傲人上圍的莎拉，從小就開始練習跆拳道，她除了是一名跆拳道選手，也是個健身模特兒，熱愛跆拳道的她時常在IG分享自己練習的影片，臉書粉專上的影片只見莎拉對著各種訓練道具狂踢，穿著緊身衣的她熟練地做出各種攻擊的動作，完美呈現力與美的結合，身材線條更是一覽無遺。

朱學恒也在臉書上分享莎拉訓練時的影片，笑稱「我都在看屁股，對不起我是不是有病？」其他網友見狀也留言「我都在看奶...那我是不是也......」、「你沒病，你是正常男人！」、「你沒病！有病的是我！我在看前面的屁股！」、「屁股真的更厲害啊」、「我連（聯）想到名偵探柯南裡的毛利蘭」。

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