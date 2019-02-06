走春系列再+1 超好拍台中新景點萬人朝聖

2019-02-06 10:00

〔記者簡亭宇／台中報導〕

全台第二大港台中港，隨著三井OUTLET開幕，台中掀起一股勢不可擋的旅遊旋風，超過百家的國際品牌進駐，與60公尺高的海景摩天輪，都吸引前所未有的大量人氣，春節9天連假也預期能創下更高的商機。

三井OUTLET是全台灣首間在海港邊的購物商城，除了有逛不完的街外，還能欣賞蔚藍的海景，逛累了饕客也不用怕餓肚子，這邊有多家全台首店進駐，例如日本知名烤肉店家KINTAN BUFFET，提供平價的和牛吃到飽服務，來自日本九州法式土司專賣店Ivorish，也是熱門排隊餐廳之一。

這股新掀起的觀光潮也透過西濱海岸，串起台中海線的新玩法，從三井OUTLET往北開一點，就是整治過後的梧棲漁港，這邊結合觀光、休閒、生產功能，除了可買魚貨吃海鮮之外，還有即將落成的海洋生態館，裡面預計會有台灣第二大的大洋缸，成為全家出遊的新景點。

沿著海岸線順遊而上，就是台中知名的高美濕地，被國外旅遊網站評選為此生必看的夕陽美景就在這，無論是在景觀橋或木棧道欣賞，都能看到台中獨樹一格的海線景色。

隨著國際品牌進駐台中海線，再與景點間的串連，可以期待台中海線的觀光發展更加的豐富，提供民眾在春節假期有新的旅遊路線選擇。

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