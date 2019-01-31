《勇往直潛》奪2大獎 眭澔平送獎座給主角「台灣陸上潛水伕」

2019-01-31 22:48

〔記者姚介修／桃園機場報導〕眭澔平花了20多年拍攝兩對母子的故事，完成《勇往直潛》紀錄片，榮獲好萊塢國際影展最佳紀錄片電影和最佳導演製片兩項大獎，他回國後特別把一座奬座送給影片男主角、有「台灣陸上潛水伕」之稱的陳榮福。

眭澔平說，《勇往直潛》拍的是96歲陳媽媽吳惜女士，以及自己癱瘓24年過世媽媽的故事。而主角陳榮福，26歲因肢障氣切，終生靠呼吸器生活，今天他親自和殘障朋友、親友、粉絲在機場拉紅布條，歡迎導演、製片眭澔平及李南山董事長載譽歸國。

眭澔平當場將一座獎座送給陳榮福，分享得獎榮耀，以及向這對生命勇士母子致敬。隨後大家還在入境大廳高唱《感恩的心》，送給曾幫助他們的家人及朋友。

長達94分鐘的紀錄片《勇往直潛》，這次在美國與26個國家競爭脫穎而出，勇奪美國好萊塢國際影展最佳紀錄片電影和最佳導演製片兩項大獎，堪稱「台灣之光」。眭澔平說，當時他的得獎感言被評為當晚最棒的致詞！許多人過來稱讚他「說的」和「唱的」讓大家最感動、印象也最深刻，也讓全球一起見證台灣的人文力量。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/