家扶頒發670萬助學金 700位弱勢學子安心過新年

2019-01-31 14:38

〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家扶中心今天在香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦2019年「星光熠熠．菁耀府城」第一屆金學獎暨獎助學金頒發典禮，總計頒發670萬元，協助近700位弱勢學子順利繳納開學註冊費，讓他們安心過新年。

南台南家扶獎助學金希望工程已邁入23個年頭，每年領取獎助學金的優秀學子也即將突破1萬9000人次。今年南家扶以「金學獎」表揚即將畢業邁入職場的優秀學子們，希望能達到「教育脫貧」。

今天活動中特別邀請辛苦撫養6位金學獎得主的家長們錄製影片獻給孩子，其中一位金學獎得主陳泓名同學是由高齡74歲的阿嬤一手拉拔長大，阿嬤感動的表示，「看見孫子能夠順利完成國立大學學業，讓阿嬤覺得老有所依，內心很是欣慰」。

金學獎得主致詞代表林君穎同學說，父親在她很小的時候就過世，媽媽一人堅強地撫養他們三姊妹，幸好有家扶和助學人的陪伴與鼓勵，才能完成自己的學業和夢想。未來她會帶著大家的祝福勇敢前進，更會將這份愛傳遞下去。

南家扶主任李保良表示，感謝香格里拉台南遠東國際大飯店公益贊助優質場地，更是感謝台南在地的鄉親父老、善心個人的全力支持，以及社會團體、公司企業對家扶的信任與協助，及時補足助學金的缺口，讓所有弱勢家扶學子能可以順利繳交註冊費，安心過年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/