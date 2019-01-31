「吃免費的比付錢的還多」阿興魯肉飯吃不倒的原因是････

2019-01-31 13:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕連續10年長期供應愛心代用餐，暖心老闆陳進興受到各界肯定，現在每天來吃代用餐的民眾，比付錢用餐的人還多，陳進興笑說好幾年前，他也擔心自己會被吃垮，沒想到願意捐錢的人也多，讓他的店能夠經營至今，每天忙的很開心。

農曆春節將至，「阿興魯肉飯」在臉書粉專和店門口張貼公告，內容提到，歡迎「尋找家人感覺、經濟困頓、無家可歸、三餐不繼」的民眾來店內免費享用「A餐」（愛心待用餐），且大年初一到初三全天營業，因為陳進興捨不得這些弱勢民眾沒錢吃飯。

阿興魯肉飯的「A餐」，有一碗菜飯或魯肉飯，和一碗魚丸湯，如果吃不夠，還可以再加飯加湯，每天上午11點開門營業前，就有弱勢民眾和街友等在店門口，有些還是老面孔，陳進興一視同仁，熱情款待，看著大家吃飽離開。

56歲的老闆陳進興，與台灣多年前綁架案死刑犯同名同姓，但是有截然不同的人生觀，他自己年輕時曾經遭遇挫折與困頓，所以經營小吃店，希望能盡一己之力回饋社會，幫助別人，就像他在店門口張貼的說明，「出外人難免會遇到困難，有需要就進來吃到飽不用錢，改天有能力再去幫助別人」。

陳進興說，近幾年來，有時來吃愛心代用餐的人，比付錢吃飯的人還多，別說是賺錢；他自己也一度擔心小吃店生意可以撐到什麼時候，但在最困難的時候，都會有人來「寄付」捐款，讓小吃店能夠繼續維持，他每天能夠助人為善，自己也很快樂。

住附近民眾都稱讚「阿興魯肉飯」料好實在，老闆又有愛心，很多人專程來用餐，吃飯不找零，希望他繼續帶給弱勢民眾吃飽與溫暖。

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