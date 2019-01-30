備戰春節9天連假 林佳龍：交通暢順要每個國人協助

2019-01-30 18:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕9天春節連假倒數3天，行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍今天下午視察高速公路局北區交控中心。林佳龍說，已要求每個地方政府和跨單位建立LINE群組，他也會在裡面「巡邏」，發現問題馬上解決，並要求20分鐘內排除事故。林佳龍說，今年運用大數據和智慧運輸的規劃疏運作為，但交通部能夠做的只是規畫宣導，真正的交通暢順要每一個國人協助。

蘇貞昌說，最高挑戰就要開始，必須利用過去的經驗預判可能發生的情況，讓國人能夠安心、開心，期待交通部長、高公局長提供國人最好的服務。

林佳龍說，交通部是貫徹院長所提「假日門市」最徹底的單位，他這9天也會親自到所屬單位巡視，形容春節疏運是給身為新手的他震撼教育，要認真準備。

林佳龍表示，連續9天假期的好處是車潮比較能分散，不會集中某一天南下、北上，疏導計畫還是要做好，向用路人宣導尖峰時段為何、哪些路段易塞車，交通要順暢，有賴用路人聰明運用所有資訊。

林佳龍說，今年春節疏運有比較大的調整，包括高乘載管制的時段等，其他包括發生事故的排除、國道和一般道路動線，以及交流道、匝道管控車流等規劃，例如國道影響地方道路回堵，必須進行匝道儀控，車輛動態管理中心有即時監控資料，可以即時掌控所有資訊，能馬上進行事故排除或緊急處理，也按照過去累積的春節期間交通狀況進行模擬。

高公局長趙興華簡報指出，高公局透過ETC大數據分析歷年春節民眾用路特性，除夕至初二均以南下車流為主，並以初二交通量最大，建議南下方向儘量利用下午時段出發；初三至初六則以北返為主，並以初四交通量最大，北上方向儘量利用上午時段出發避開國道塞車時段。

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