雲林縣提高生育津貼 第一胎1萬、第二胎1萬5

2019-01-30 13:08

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長張麗善為因應少子化，鼓勵生育，落實照顧家庭的工作，提高雲林的生育津貼，並追溯至元月一日，家中第一個新生兒補助1萬元，第二個新生兒補助1萬5000元的紅包，她今天斗六戶政事務所致贈縣民生育津貼。

縣長張麗善指出，雲林縣人口跌破69萬人，老年人口比率高達18%，尤其近4年來縣內領生育津貼的新生兒人口數，從104年的4955人直落到107年的4065人，少子化成為國安問題，已是不爭事實，因應少子化及提升雲林縣生育率，須採取更強有效的鼓勵措施，所以提高補貼生育津貼，讓縣民養兒育女，減輕家庭經濟負擔。

社會處表示，生育津貼補助可溯及108年元月一日起正式實施，凡於108年1月1日以後出生之新生兒，父母之一方設籍並居住在雲林縣一年以上，並在本縣辦妥戶籍登記者，以實際出生嬰兒人數計算，第一名新生兒補助1萬元，第二名以後之新生兒補助1萬5000元，符合申請資格縣民，可逕向各鄉鎮市戶政事務所及辦公室提出申請並當場發放現金紅包。

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