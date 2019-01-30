抗PM2.5口罩恐「攏係假」！中國製產品還有致癌物

2019-01-30 10:16

〔記者陳宜加／台北報導〕抗空污已成顯學，但行政院消保處調查，市售宣稱防霾、抗PM2.5的口罩，竟有將近7成品質不合格，更有3成業者根本無法證明產品有效，抗空污恐「攏係假」！消保處也說，中國產口罩幾乎100％不合格，甚至不當添加致癌物。

近7成品質不合格 中國製幾乎100％不合格

世界衛生組織已將空氣污染物列為第一級致癌物，近年口罩也多以防霾、抗PM2.5為機能訴求，消保處與經濟部標檢局合作，隨機抽查25件市售口罩，結果僅2件品質、標示全數合格；有17件品質項目未過關，比例高達68％。

消保官王德明痛批，不少業者「莊孝維」，依據國家標準檢測粒狀物防護效果、過濾效率、呼吸阻抗等項目，有8家業者根本提不出證明，卻在產品包裝上佯稱有效，明顯欺騙消費者；另有9件分別為不足或不符合，僅8件品質過關。

無法證明功效的產品包括中國廠牌「SUN MILLION」、「Kootex」、「COCORO」、「振馨」、「QDY七朵雲」、「Honeywell」、日本廠牌「nepia」與本土的「易利用」。

添加過量「偶氮色料」 接觸恐誘發癌症

王德明特別點名中國製產品，12件中有11件不合格，比率幾乎達100％；其中「維康」、「QDY七朵雲」等2件，更添加過量「偶氮色料」，有致癌風險。消保官陳瑾儀表示，偶氮色料常用於紡織品，人體接觸或呼吸過量恐誘發癌症。

消保處指出，截至目前，品質不合格者已有9件下架、4件改標、2件停售、2件改正中；標示不符合者則已全數改善完成。消保處並要求經濟部與衛福部加強宣導、輔導業者善盡正確標示義務，並研議將防霾口罩列為應施檢驗商品。

消保處也提醒消費者，選購防霾口罩時，應留意產品有無通過國家標準檢驗，並詳細閱讀商品標示內容，業者製造、販售口罩前，也應先行取得完整檢測報告，避免因廣告不實而觸法。消費者若遭遇消費糾紛，可以向各地方政府申訴。

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