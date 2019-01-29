毛小孩也能捐熱血 屏科大攜手動物醫院成立動物捐血站

2019-01-29 21:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕毛小孩也能捐熱血，救同伴一命！屏東科技大學獸醫輸血醫學中心與全動物醫院合作，設立台中動物捐血站，2月起每個月第3個星期日為「屏科全國毛孩捐血日」提供毛孩捐血服務，募集到的血液將能拯救更多毛小孩生命。

屏科大獸醫輸血醫學中心主任蔡宜倫說，許多毛小孩遭遇車禍等重大事故、臨床生病、手術需要輸血，但血品募集不易或是來不及捐血，以及血品可能有寄生蟲等問題，因此血庫備血，格外重要。

屏科大獸醫輸血醫學中心成立2年半，已募集超過70隻的合格捐血犬，捐血次數超過260次，救助了近300隻毛小孩的生命，蔡宜倫說，現在血庫延到校區外，走向台中，並與動物醫院合作成立捐血站，在捐血日當天，派獸醫師駐點、輸血。

募集血液攜回屏科大實驗室貯存完全比照人醫捐血中心的做法與規格，經過血液學、血清生化學、分子生物學等檢驗，篩除傳染病及不健康的血液，確保血品的安全，所得血液可用毛小孩大量失血的全血輸血、改善貧血、關節疾病治療等。

蔡宜倫說，毛小孩平均捐一次血，可幫助4隻狗，捐血可促進新陳袋謝，而且當自己的狗需要輸血時也能優先輸血，捐血犬必須是20公斤以上，1至8歲成犬，一般建議每3個月捐一次血，單次捐血量最多可達360c.c.，每次捐血全程約半小時，但真正捐血時間僅花約10到15分鐘。

而且毛小孩捐血也能檢驗寄生蟲、焦蟲症等生化學檢驗，並贈送飼料一包。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/