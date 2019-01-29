類流感就診破10萬人次 12歲女童併發腦炎3天死亡

2019-01-29 14:48

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，上週類流感門急診就診突破10萬人次，較前一週上升7.1%，並新增55例重症、6例死亡，其中，年紀最小的是1名中部12歲女童，確診H1N1併發腦炎死亡，從發病到死亡僅3天，是去年10月進入本流感季以來，第3例H1N1併發腦炎的兒童個案。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名12歲兒童一開始先出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等類流感症狀，後續發燒未改善，並有全身抽搐、缺氧、意識不清等情形，經加護病房治療，仍發生腦水腫、腦壓上升等狀況，研判可能是腦幹損傷，病程變化十分快速，在發病後3天死亡。

疾管署副署長羅一鈞指出，兒童併發腦炎的風險高於成人，尤其是H1N1，本流感季因H1N1併發腦炎已有3例，包含去年10月南部8歲女童、發病2天死亡；11月東部2歲女童、發病4天死亡；以及今日公布的中部12歲女童、發病3天死亡。

根據疾管署資料，近4週社區流感病毒以A型流感為主，其中，H1N1占61.1%、H3N2占38.9%，由於H1N1在3年前曾造成大流行，造成當時急診幾乎一床難求，因此今年H1N1疫情不容小覷，推估流行高峰會落在春節期間，除夕至初五急診類流感就診將達到2萬8000至3萬9000人次，尤其集中初二、初三，衛福部相關單位已多次開會討論應變計畫。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，上週類流感門急診就診達到10萬1809人次，主要是A型流感、H1N1為主；本流感季累計349例流感重症，以179例感染H1N1、149例感染H3N2為主，其中，27例死亡。

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