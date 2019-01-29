談中美貿易戰台商回流 台達電鄭崇華：實作技術人才還不夠

2019-01-29 15:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台達電創辦人鄭崇華今（29）日參加成大校長蘇慧貞續任致聘典禮，應邀致詞時表示，中美貿易戰可能會再持續下去，而且在大環境衝擊下，掀起台商回流潮，不過在台灣的實作技術人才還不夠，尚待充實培育。

鄭崇華表示，4年前有不少企業因為人工不足而前往中國投資，現在因中美貿易戰影響，有很多供應商要回來台灣，但是卻欠缺可以動手做的人才，產生斷層之虞，因此他也非常感謝成大與各學界一路相挺，為企業界培育許多人才，成為台達電能夠發展下去後盾。

鄭崇華表示，透過基金會開發線上教學培育計劃，這幾年已有300萬人次上線學習，希望能再為台灣多培育第1線基層能夠動手做的人才。

鄭崇華受訪時也指出，台達電1971年之能夠創業成功，一大部分原因也是因為當時台灣有許多能夠動手實作人才，但是現在缺少，當年去中國投資時沒有辦法帶技術的人才，只能帶管理的幹部，因而中國人才從做中學習已經將有經驗，反而現在台灣實作技術人才卻不夠。

鄭崇華也認為，中美貿易戰將會持續很久，對台灣有一定的影響，這也是沒有辦法，但相信大家能夠樂觀奮鬥、繼續努力。

至於台達電與關聯企業Digital Projection International Ltd. （Digital Projection）首先研發全球超高亮度的8K投影機。鄭崇華在受訪時表示，目前8K電視的銷售情況，因為軟體太少造成影響，但是日本已經慢慢在開發軟體中，未來情況應該會好轉。

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