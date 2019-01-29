石門水庫渴了？沉沒「土地公廟」枯水期漸漸露出

2019-01-29 10:23

〔記者李容萍／桃園報導〕全球暖化，氣候異常恐成常態！石門水庫自去年12月1日進入枯水期，水位逐漸下降，當年因興建水庫而被淹沒的阿姆坪「土地公廟」，已經漸漸浮出水面、重現天日，面對水情吃緊，枯水期又一直到4月30日結束，水利署北區水資源局呼籲民眾珍惜水資源，勿忘缺水的前車之鑑，一同抗旱。

阿姆坪這座土黃色磚瓦的土地公廟，地處石門水庫蓄水範圍內，當年因配合興建水庫，土地公遷移至大溪復源宮，自從水庫開始蓄水後，土地公廟就遭淹沒，其實只要水庫水位降至約240公尺以下，土地公廟就會逐漸浮出、現身；2015年桃園大鬧乾旱，土地公廟和附近夢幻草原的重現，還吸引外地不少朝聖的遊客，還成了當時最火紅的枯水期景點。

除了進入枯水期，去年10月迄今石門水庫集水區累積降雨量僅272毫米，截至今日上午10時，石門水庫大壩水位238.4公尺、蓄水量1億4549萬噸、蓄水率73.7 % 。

北水局副局長張庭華表示，新北市板新地區由台北自來水事業處支援每天 65萬噸，大幅減少石門水庫供水壓力，省下來的水量可全數蓄存於石門水庫，目前水情正常，民生及產業可維持穩定供水，農業一期稻作將於春節後開始供灌。

近年氣候變遷影響，供水挑戰日益嚴苛，為及早因應未來用水成長並提供中長程供水穩定，水利署持續推動「開源、節流、調度及備援」四大穩定供水策略；而依據中央氣象局預估，未來一季降雨正常機率高，水利署將定期邀集相關單位召開水情會議，滾動檢討相關調度措施，以確保民生、產業及農業用水需求。

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