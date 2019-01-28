高雄市明推鄧麗君日 電台播《在水一方》

2019-01-28 19:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府推動「名人紀念日」，繼1月初的「鳳飛飛日」後，明天鄧麗君冥誕將推出「鄧麗君日」，好事聯播網港都電台、KISS等電台將同步播放《在水一方》等名曲，讓歌迷們一同回味鄧麗君美妙歌聲。

高雄市觀光局長潘恆旭的點子多，為表彰對高雄有記憶及重要影響力的明星，推動「名人紀念日」活動，第二位選定兩岸有廣大歌迷的鄧麗君。

潘恆旭表示，作家瓊瑤是高雄「愛情產業鏈」總顧問，她的「在水一方」小說修改完畢日期，正巧也在1月29日，就是鄧麗君的生日，另方面，《在水一方》歌詞出自詩經，不少人翻唱為歌曲，又以鄧麗君唱的版本最為人傳頌，因此明天的名人紀念日，就以《在水一方》為主題曲，紀念鄧麗君。

高雄市文化局主秘劉秀英表示，樂見紀念日的促成，文化局會全力配合，並規劃相關活動，希望能吸引鄧麗君的歌迷到高雄。

明天的鄧麗君紀念日，高雄翰品酒店、君鴻國際酒店、漢來飯店、國賓飯店及福容飯店，將一同推出1月29日起住宿、有機會享有鄧麗君淡淡幽情CD專輯，詳情可洽各飯店。

今天下午的記者會上，觀光局也邀請市議員邱于軒、李雅芬、陳美雅，合唱《在水一方》，向鄧麗君致敬。

潘恆旭強調，市府希望透過名人紀念日及觀光代言人等活動，追念與高雄有關的名人，並邀請與高雄有情感連結的明星，喚起大家對高雄這座城市的愛與認同。

潘恆旭也透露，2月1日將舉辦跳愛河活動，目前已報名額滿，當天將邀請海軍陸戰隊參加，歡迎大家一起遊愛河。

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