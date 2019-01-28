串連台南六甲落羽松 林鳳營步道彩繪六甲7特色

2019-01-28 22:06

〔記者楊金城／台南報導〕大手牽小手彩繪「趣」，台南六甲林鳳營火車站到林鳳營故事館的100公尺步道，今天在阿公阿嬤、林鳳社區居民、大學生、小學生合作下，彩繪上六甲7種特產，成為六甲輕旅行的亮點。

六甲區長蔡秀琴說，近年爆紅的六甲落羽松，遊客如織，落羽松林串連菁埔埤、林鳳社區可沿著步道一次賞遊，將遊客導向林鳳社區，林鳳社區有百年檜木林鳳營火車站、故事館和檜木碾米機、日治時代防空洞在派出所內，都值得遊客來探訪，林鳳營故事館現也展出許清全的「赤山天目陶藝展」。

六甲公所、六甲數位機會中心與崑山科技大學資訊志工、林鳳國小今舉辦彩繪營隊活動，邀請在地老少在林鳳營火車站至故事館的步道進行彩繪，阿嬤志工李欣瀅說畫的很有趣有成就感，感覺像是小朋友，小學生陳彥齊也說能為家鄉出力很高興。

崑山科大推廣教育組長陳怡昌說，火車步道彩繪上火車載送六甲落羽松、火鶴花、稻米、龍眼、柳丁、乳牛和台灣鯛等7種特產，遊客沿步道走就能了解六甲特色，再接到故事館，並可往菁埔埤、落羽松林。

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