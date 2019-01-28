留言就拿「大薯」兌換券？山寨麥當勞趁過年出來騙

2019-01-28 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞臉書粉絲專頁也有「山寨」版！這個山寨粉絲專頁「陪伴多年的老牌子-分」26日貼出迎接春節活動，指出「只要留言『我要大薯』就可以獲得兌換卷一張」，不少人發現這並非正牌官方活動，仍有數以萬計網友被騙留言。

從臉書粉專「陪伴多年的老牌子-分」中可見1張「大薯限定一週免錢/每日一人限定一份」優惠券，貼文稱配合春節將至，只要網友留言「我要大薯」就能在私訊中收到兌換券，貼文中還附帶LINE連結，點開後掃描網頁中OR code可見到1個取名為「領取」的麥當勞圖示，該帳號被發現是有心人士刻意偽造而成。

實際配合貼文指示，在留言處輸入「我要大薯」之後，立刻會收到該粉專的系統私訊，內容為「領取薯條辦法」，要先將該貼文按讚並公開分享，且另把貼文分享到臉書上任1個公開社團，接著會收到系統傳送「兌換條碼」，點擊後一樣會連結到LINE裡面的山寨麥當勞帳號。

貼文自26號貼出後，已經有1萬2367個網友按讚，2.2萬人留言想吃大薯，還有1萬1510次分享轉貼，但許多網友嘗試後發現受騙上當，質疑連結中的LINE帳號過不久後，就會變成「色情帳號」並開始發送不良訊息，因此網友們彼此呼籲勿再分享，以免淪為不肖人士的獵物。

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